«Ребенку нравится Кристина Агилера»: Наталья Фриске запечатлела, с каким восторгом ее маленькая дочка слушает певицу

36-летняя сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске наслаждается материнством. Она души не чает в маленькой дочери Луне.
Своими материнскими радостями Наталья Фриске часто делится с подписчиками. Она часто снимает дочку на видео и выкладывает в Сеть милые кадры с участием очаровательной пухляшки Луны.
На этот раз Наталья Фриске запечатлела, с каким восторгом маленькая Луна наблюдала за выступлением Кристины Агилеры по телевизору. Девочка не отводила глаз от экрана.
«Ребенку определенно нравится Кристина Агилера», — резюмировала Наталья Фриске.
Малышка издавала довольные возгласы, демонстрируя, что ей явно по душе мощный вокал Кристины Агилеры.
«Луняша, тебе нравится! Обалдеть! Малышка моя, ценитель прекрасного», — разговаривала с дочерью Наталья Фриске.
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Напомним, дочь Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля этого года. Она стала первым ребенком сестры покойной Жанны Фриске.