«Ребенку нравится Кристина Агилера»: Наталья Фриске запечатлела, с каким восторгом ее маленькая дочка слушает певицу

Племянница покойной Жанны Фриске, судя по всему, не лишена музыкального слуха и вкуса.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

36-летняя сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске наслаждается материнством. Она души не чает в маленькой дочери Луне.

Своими материнскими радостями Наталья Фриске часто делится с подписчиками. Она часто снимает дочку на видео и выкладывает в Сеть милые кадры с участием очаровательной пухляшки Луны.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела, с каким восторгом маленькая Луна наблюдала за выступлением Кристины Агилеры по телевизору. Девочка не отводила глаз от экрана.

«Ребенку определенно нравится Кристина Агилера», — резюмировала Наталья Фриске.

Малышка издавала довольные возгласы, демонстрируя, что ей явно по душе мощный вокал Кристины Агилеры.

«Луняша, тебе нравится! Обалдеть! Малышка моя, ценитель прекрасного», — разговаривала с дочерью Наталья Фриске.

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Напомним, дочь Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля этого года. Она стала первым ребенком сестры покойной Жанны Фриске.

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