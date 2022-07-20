«Ребенку нравится Кристина Агилера»: Наталья Фриске запечатлела, с каким восторгом ее маленькая дочка слушает певицу

36-летняя сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске наслаждается материнством. Она души не чает в маленькой дочери Луне.

Своими материнскими радостями Наталья Фриске часто делится с подписчиками. Она часто снимает дочку на видео и выкладывает в Сеть милые кадры с участием очаровательной пухляшки Луны.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела, с каким восторгом маленькая Луна наблюдала за выступлением Кристины Агилеры по телевизору. Девочка не отводила глаз от экрана.

«Ребенку определенно нравится Кристина Агилера», — резюмировала Наталья Фриске.

Малышка издавала довольные возгласы, демонстрируя, что ей явно по душе мощный вокал Кристины Агилеры.