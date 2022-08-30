Реально он? Мужчину Гагариной рассекретили: знаменит, красив, в расцвете сил

После расставания Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым о личной жизни звезды ходят легенды.

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С одной стороны, певица не скрывает, что у нее есть бойфренд, но с другой, звезда не афиширует его — в свет не выходит, в соцсетях совместными кадрами не делится.

И вот чудо — в свой аккаунт Полина Гагарина выставила фотографию в объятиях загадочного мужчины. Публика замерла в ожидании — что же последует дальше. Может быть, объявление о помолвке и свадьбе?

Но, как утверждает админ Telegram-канала «Звездач», мужчина Полины Гагариной — Дима Билан. Судя по всему, так артистка решила привлечь внимание к их совместному треку. Ждем новинку.