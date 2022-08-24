«Реализует свои фантазии»: Галкина в желто-синем костюме назвали шутом

Накануне Максим Галкин выступил в Варшаве. На сцене юморист появился в желто-синем костюме, чем, в принципе, и доказал свое отношение ко всему происходящему. Об этом заявил музыкальный критик Павел Рудченко.
«Это сжигание всех мостов, однозначное определение. Жалко, с одной стороны, а с другой, если человек никак себя не определяет с русским народом, всячески даже отторгает идею своего возможного возвращения... Можно было повиниться, как говорится. Пусть там реализует свои всевозможные фантазии. Если он приверженец шутовских идей, будет одним шутом больше», — сказал Рудченко NEWS.ru.
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Напомним, ранее Рудченко заявил, что у Аллы Пугачевой, которая появилась на премьере фильма Кирилла Серебренникова в черном балахоне, есть неделя на раздумья.