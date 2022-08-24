«Реализует свои фантазии»: Галкина в желто-синем костюме назвали шутом

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Рудченко заявил, что у Аллы Пугачевой, которая появилась на премьере фильма Кирилла Серебренникова в черном балахоне, есть неделя на раздумья.