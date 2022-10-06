Реалити-шоу «Сверхновая» на RU.TV поможет стать бизнес-леди

Бизнес-реалити «Сверхновая» стартует 21 октября на телеканале RU.TV. Шоу создано специально для творческих и целеустремленных женщин: оно поможет справиться с открытием собственного дела.

В каждой серии эксперты из МТС и других компаний будут тренировать прошедших кастинг девушек, обучать их профессиональным навыкам ведения бизнеса.

В итоге победительница получит главный приз — 5 миллионов рублей от МТС на открытие собственного дела. Ведущая проекта — Яна Чурикова, а в числе членов жюри — певица, актриса и бизнес-леди Елена Север.

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