Реалити-шоу «Сверхновая» на RU.TV поможет стать бизнес-леди

Бизнес-реалити «Сверхновая» стартует 21 октября на телеканале RU.TV. Шоу создано специально для творческих и целеустремленных женщин: оно поможет справиться с открытием собственного дела.
В каждой серии эксперты из МТС и других компаний будут тренировать прошедших кастинг девушек, обучать их профессиональным навыкам ведения бизнеса.
В итоге победительница получит главный приз — 5 миллионов рублей от МТС на открытие собственного дела. Ведущая проекта — Яна Чурикова, а в числе членов жюри — певица, актриса и бизнес-леди Елена Север.
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«У современной женщины в России гораздо больше возможностей найти себя и реализоваться, чем еще 10-20 лет назад. И все же женщины, как и прежде, нуждаются в поддержке.
Не секрет, что им сложнее развиваться в бизнесе, определенные препятствия, особенно в регионах, безусловно, есть.
Бизнес-реалити «Сверхновая» призвано не только поддержать участниц и помочь им реализовать себя в бизнесе, но и поддержать всех зрительниц телеканала RU.TV. Напомнить им: вы сильные, вы можете все!» — приводит слова Елены Север «Русская Медиагруппа».