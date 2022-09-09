«Он реалистичный»: Запашный оценил памятник Кобзону

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro оценил памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
«Мне памятник понравился. Он реалистичный. Там хорошо придумали. На асфальте около памятника вынесли интерактивную информацию с куар-кодом. Считываешь его, и Кобзон будет петь в твоем телефоне. Вдова Нелли Михайловна хорошо выглядела, никому не отказывала в совместных снимках. Видно, что человек в здравии. Дай бог ей здоровья».
Эдгард Запашный около памятника Иосифу Кобзону. Фото: телеграм Эдгарда Запашного
Как отметил Запашный, он считает большой гордостью его семьи, что Кобзон дружил с его близкими и с ним. «Он дружил с моим дядей Мстиславом, с моим отцом Вальтером Запашным. Он меня лично называл другом. Я, честно говоря, с трудом привыкал. Не понимал, как он может дружить с человеком младше себя на несколько поколений. Я и моя семья обязаны Кобзону, как и все цирковое искусство. У нас есть аллея звезд в цирке и единственное исключение, кому мы сделали из нецирковых артистов, — это Кобзон. Все цирковое сообщество одобрило, чтобы его имя было на аллее. Он всегда помогал цирковому искусству», — заметил Запашный.
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Напомним, что в Москве установили памятник народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону. Церемония открытия состоялась в Оружейном переулке столицы.