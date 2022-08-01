Реабилитироваться в глазах россиян: пиарщики Пугачевой запустили кампанию «Добрая Алла»

Ранее Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию, но ближе к сентябрю. Двойняшек Лизу и Гарри нужно подготовить к школу. Звездные наследники отправятся уже в третий класс Московской гимназии, за которую Примадонна и Галкин платят солидные деньги.

Тем временем стало известно, что в медиапространстве запустили настоящую кампанию, задача которой обелить им Пугачевой в глазах россиян. Условное ее название «Добрая Алла». На это выделены огромные бюджеты, за которых покупаются публикации в некоторых СМИ. Об этом пишет «Царьград».