Реабилитироваться в глазах россиян: пиарщики Пугачевой запустили кампанию «Добрая Алла»

Ранее Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию, но ближе к сентябрю. Двойняшек Лизу и Гарри нужно подготовить к школу. Звездные наследники отправятся уже в третий класс Московской гимназии, за которую Примадонна и Галкин платят солидные деньги.
Тем временем стало известно, что в медиапространстве запустили настоящую кампанию, задача которой обелить им Пугачевой в глазах россиян. Условное ее название «Добрая Алла». На это выделены огромные бюджеты, за которых покупаются публикации в некоторых СМИ. Об этом пишет «Царьград».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль. А недавно звездное семейство перебралось в Латвию.