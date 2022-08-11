«Разыграл от лица учительницы»: Шахназаров рассказал, как заставил Лебединского есть бумагу

Как отметил Шахназаров, Лебединский — рьяный борец с режимом. «У него одна тема. Мы — мрази. Я с левого аккаунта от лица учительницы русского языка Виктории Николаевны ему написал. Сказал: «Алексей, вам нужно писать. У вас было столько гастролей. Только нужно на листке бумаги написать: «Я пишу серьезную книгу, и я ее допишу, а потом съесть листок». И он на камеру записал, как по совету Виктории Николаевны написал текст для книги и сожрал его. Я потом сказал ему правду. Все его поклонники смеялись. Он был готов приехать в Ригу с гранатометом. Потом приезжал с тайным концертом, но сделал все, чтобы со мной не встретиться», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что профессор Лебединский получил широкую известность в середине 1990-х годов в России и многих постсоветских странах за счет песен, которые исполняет необычно хриплым тембром голоса, среди них — «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики». В 2014 году он уехал жить в Америку.