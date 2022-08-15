Разъяренная Кудрявцева послала журналистов на три буквы

На днях Лера Кудрявцева вернулась из Болгарии, где отдыхала в компании дочки Маши и своей мамы. А накануне она набросилась на средства массовой информации. Знаменитость вывели из себя публикации в Сети.

«Желтые СМИ такие милые. Журналистика в жопе, к сожалению. Придумывают новости из ничего. Выставил песню - сочинили статью. Написала пост - придумали еще одну. Встретилась с подругой - «встретилась с адвокатом». Ключевые слова – «придумали и сочинили». Вы что там курите? И главное, фото 10-20-летней давности и пострашней. Люблю вас всей душой. И да, на всякий случай, если что произойдет - я сообщу, а пока идите на (нецензурное слово из трех букв)», - написала Кудрявцева.