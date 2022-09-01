Разволновалась: что сказала мама Брутян после свадьбы дочери и Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу 25 августа. На торжество они пригласили самых близких и друзей. Всего в Подмосковье повеселились порядка 60 человек. Прилучному праздник обошелся в кругленькую сумму — 15 млн рублей, по самым скромным подсчетам экспертов.
После торжества новоиспеченная теща главного «мажора» страны обратилась к нему и дочери.
«Мои дорогие дети, будьте счастливы! Любите и пусть ваша любовь с каждым годом становится все крепче!» — написала мама Зепюр в личном микроблоге.
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Напомним, официально свой брак Прилучный и Брутян зарегистрировали 12 мая в одном из столичных ЗАГСов. После они обвенчались в Армении. Зепюр взяла фамилию мужа.