Разволновалась: что сказала мама Брутян после свадьбы дочери и Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу 25 августа. На торжество они пригласили самых близких и друзей. Всего в Подмосковье повеселились порядка 60 человек. Прилучному праздник обошелся в кругленькую сумму — 15 млн рублей, по самым скромным подсчетам экспертов.

После торжества новоиспеченная теща главного «мажора» страны обратилась к нему и дочери.