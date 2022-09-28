Разводятся? Виктория Бекхэм удалила тату с инициалами мужа со своего запястья

Фанаты звездной семьи Бекхэмов забеспокоились: на новом видео, которое Виктория выложила в социальную сеть, с ее запястья пропала татуировка с инициалами любимого мужа — DB курсивом.

Поклонники тут же заподозрили, что в отношениях знаменитой пары не все гладко. Может даже, дело идет к разводу. Татуировки ведь просто так не удаляются…

Но публику успокоил источник издания TMZ, который заверил, что между звездными супругами нет конфликтов. На самом деле Виктория просто удалила недавно несколько татуировок со своего тела. Очевидно, устала от них.