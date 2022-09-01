«Разводом и не пахнет! Воссоединились»: 51-летняя Кудрявцева вместе с мужем-хоккеистом привела дочку в садик

В СМИ ходили слухи, что ведущая программы «Секрет на миллион» не в ладах с молодым возлюбленным.

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева дала отпор хейтерам, опровергнув слухи о том, что она якобы вот-вот разведется с хоккеистом Игорем Макаровым. Вместе с 34-летним мужем телеведущая появилась на праздничной линейке дочки Маши. Звездная парочка отвела малышку в садик. 

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Макаров держал на руках Машу в модной дутой лимонной ветровке. Лера сделала дочке два задорных хвостика с белоснежными бантиками. 

Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым ответили дочку Машу в садик. Фото: личный архив

Судя по хмурому личико, Машенька совсем не выспалась. Девочка сдвинула свои бровки, удобно устроившись у отца на руках.

«Разводом и не пахнет! Воссоединились», «Такая лапулька!», «О-о! Муженек-то нашелся», «Что-то не видно радости на лицах», «Сонные все какие-то», — написали фолловеры.

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