«Разводом и не пахнет! Воссоединились»: 51-летняя Кудрявцева вместе с мужем-хоккеистом привела дочку в садик

Лера Кудрявцева дала отпор хейтерам, опровергнув слухи о том, что она якобы вот-вот разведется с хоккеистом Игорем Макаровым. Вместе с 34-летним мужем телеведущая появилась на праздничной линейке дочки Маши. Звездная парочка отвела малышку в садик.

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Макаров держал на руках Машу в модной дутой лимонной ветровке. Лера сделала дочке два задорных хвостика с белоснежными бантиками.