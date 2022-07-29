Развернули обратно на паспортном контроле: Киркорова не пустили в Молдавию

Накануне вечером Филипп Киркоров прилетел в Молдавию частным бортом. В VIP-зале аэропорта Кишинева он появился в 23:30. Но паспортный контроль пройти не смог — власти запретили ему въезд в страну.
«Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы [Филиппом Киркоровым] не были соблюдены», — заявили в пограничной полиции Молдавии телеграм-каналу Readovka.
Ночь поп-король провел в аэропорту.
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Зачем Киркоров прилетел в Кишинев, неизвестно. В эти дни у него проходит гастрольный тур в Крыму, а в Молдавии никаких концертов не запланировано. Вероятно, артист собирался веселить публику на частной вечеринке.