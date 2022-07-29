Развернули обратно на паспортном контроле: Киркорова не пустили в Молдавию

Ночь поп-король провел в аэропорту.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Зачем Киркоров прилетел в Кишинев, неизвестно. В эти дни у него проходит гастрольный тур в Крыму, а в Молдавии никаких концертов не запланировано. Вероятно, артист собирался веселить публику на частной вечеринке.