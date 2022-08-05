«Развели Крутого на 3 миллиона»: Разин вывел на чистую воду директора Шатунова

Андрей Разин до сих пор не смог отойти от смерти Юрия Шатунова. Продюсер опубликовал в соцсети серию роликов, посвященных своим размышлениям о трагедии.
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В числе прочего Разин усомнился в том, что кремация певца была произведена по его собственному желанию. По мнению Андрея, к этому решению мог иметь отношение директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
«Я выведу всех на чистую воду! Выясню причину смерти Юры, и почему они кремировали его. При этом купив не место в стене, куда ставятся урны с прахом, а место. Развели Игоря Крутого, взяли у него 3 миллиона 700 тысяч на захоронение», — заявил Разин.
Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность при обширном инфаркте. Место на Троекуровском кладбище экс-солисту «Ласкового мая» приобрел Игорь Крутой.