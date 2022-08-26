«Развелась – и как огурчик»: Бородина восхитилась собой после расставания с Омаровым

Телеведущая Ксения Бородина отметила год с момента развода с Курбаном Омаровым. По такому случаю звезда экрана показала, как выглядела в тот период. И не смогла скрыть восхищения от самой себя.

«Смотрю на себя и думаю, какая я умничка! Развелась и через два месяца как огурчик, столько энергии, столько свободы», - написала звезда.

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Бородина и впрямь пустилась тогда во все тяжкие, были уверены подписчики. Клубы, поездки, рестораны, где то и дело ее видели рядом с разными мужчинами давали почву для обсуждений. Однако, по сей день Бородина пока не нашла счастья в личной жизни.