Разведенную Стоцкую возмутил вопрос о личном: «Что же такая красавица, как я, будет одна?»

Певица Анастасия Стоцкая развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном три года назад и уже встретила нового мужчину. Артистка счастлива в отношениях с ним, и пока не готова подробно рассказывать о возлюбленном.

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