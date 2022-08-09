«Разве можно так пренебречь историей?»: Пригожин высказался о ситуации с Ротару

После предложения Марии Шукшиной о том, чтобы отменить песни Софии Ротару и Верки Сердючки среди поклонников их творчества многие российские деятели высказались против. Продюсер Иосиф Пригожин считает, например, что делать это не стоит. А София Ротару и вовсе, по его мнению, не заслужила такого отношения к себе со стороны россиян.

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«Она уже взрослый, солидный человек. Считаю, что в данном случае человек возрастом и временем доказал свою творческую состоятельность. Разве можно так пренебречь историей? Мы-то зачем должны опускаться до такого уровня?» - объяснил Пригожин сайту «ОСН».

Пригожин подчеркнул, что Ротару едва ли хотела такого развития событий и всегда выступала за мир между нашими странами.