«Разучился говорить?»: Бузова показала вернувшегося из заграницы Ревву

Певица Ольга Бузова опубликовала, а потом очень быстро удалила видео с Александром Реввой, который с весны жил в Испании, а сейчас появился в Москве. При этом, шоумен не проронил ни слова.

«Ты разучился говорить?» — выпытывала у Реввы Бузова, но тот лишь показал зубы.

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Ревва вместе с семьей с марта жил в Испании, куда скрылся после известных событий. После этого вскрылось много любопытного: что артист, родившийся в Донецке, не навещал там отца уже долгие годы, дружит с Зеленским еще со времен КВН, имеет украинское гражданство. Сам артист, напомним, осудил происходящее, опубликовав соответствующий пост в своем микроблоге.