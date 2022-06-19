«Разрывом и не пахнет!»: Галкин одной фразой об Алле и двойняшках пресек слухи о неминуемом разводе

Алла Пугачева оказалась в центре всеобщего внимания после того, как они с мужем и детьми перебрались в Израиль.
Пока именитая чета гостит на вилле старшего брата Максима Галкина - Дмитрия. Так что за границей, можно сказать, семейство живет бесплатно - основные траты: еда, экскурсии и самые необходимые покупки. Похоже, что на аренде жилья они все-таки сэкономили. И это при том, что шоумен с Примадонной поселились на «израильской Рублевке».
В последнее время в прессе то и дело обсуждают возможный развод Аллы Борисовны. Поговаривают, что Примадонна осенью вернется на родину, а вот Галкин может остаться за границей. Какая уж тут супружеская жизнь. Вот только сама Пугачева сразу же дала отпор сплетникам, намекнув, что мужа ни за что не бросит.
«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — говорила певица на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: личный архив
Слухи о неминуемом разводе с Примадонной одной фразой пресек и Максим Галкин. Он поделился трогательным фото, на котором позировал с Аллой Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой, демонстрируя семейную идиллию.
«Семья - это сила!» - отметил шоумен, говоря о том, какое значимое место в его жизни занимает любимая жена и дети.
«Разводом и не пахнет!», «Сразу видно - счастливая семья», «Да какой тут развод? Алла хорошеет рядом с Максом! Они дополняют друг друга», «Идеальная пара», - пишут фолловеры.