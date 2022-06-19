«Разрывом и не пахнет!»: Галкин одной фразой об Алле и двойняшках пресек слухи о неминуемом разводе

Алла Пугачева оказалась в центре всеобщего внимания после того, как они с мужем и детьми перебрались в Израиль.

Пока именитая чета гостит на вилле старшего брата Максима Галкина - Дмитрия. Так что за границей, можно сказать, семейство живет бесплатно - основные траты: еда, экскурсии и самые необходимые покупки. Похоже, что на аренде жилья они все-таки сэкономили. И это при том, что шоумен с Примадонной поселились на «израильской Рублевке».

В последнее время в прессе то и дело обсуждают возможный развод Аллы Борисовны. Поговаривают, что Примадонна осенью вернется на родину, а вот Галкин может остаться за границей. Какая уж тут супружеская жизнь. Вот только сама Пугачева сразу же дала отпор сплетникам, намекнув, что мужа ни за что не бросит.