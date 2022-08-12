«Разрывается сердце»: мать Ванагаса осудила сына за участие в шоу Навки

Ванагене попросила прощения у всех, кому решение ее сына причинило боль и разочаровало. В то же время Ванагене подчеркнула, что ее сын взрослый. Указывать, а тем более приказывать ему она не имеет права. Она заметила, что разговаривала с наследником. Однако долгие дискуссии и споры должного эффекта не имели, сообщает sports.ru.

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Ранее Татьяна Навка осудила спортивных чиновников Литвы, которые лишили Дробязко и Ванагаса государственных наград. Она назвала эти решения человеческой ненавистью.