Разрыв с Шакирой стоил Пике потери 5 миллионов подписчиков

Они прожили вместе 12 лет, и, хотя так и не заключили официальный брак, все же все вокруг привыкли их считать семейной парой. И вот певица Шакира и футболист «Барселоны» Жерар Пике расстались. Это расставание прошло очень тяжело, им предстоят судебные процессы, на которых решится вопрос опекунства их общих детей — Милана и Саши.

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Все происходящее сильно навредило репутации Пике. Разрыв с 45-летней Шакирой привел к тому, что от него ушли 5 миллионов подписчиков в соцсетях. На футболиста обрушился шквал жесткого хейта. Шакира продолжает обвинять бывшего гражданского мужа во всех грехах.

Впрочем, слухи о его изменах пока не подтвердились. Вероятно, главные разбирательства еще впереди, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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