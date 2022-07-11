«Разошлись — разошлись»: Саша Черно из «Дома-2» пытается сохранить брак с Иосифом Оганесяном

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян переживают сейчас кризис в отношениях. Их семья оказалась на грани распада.
Супруги изо всех сил стараются спасти свой брак. Но пока непонятно, хватит ли им на это сил и мудрости.
«Скажу так — очень много непонятного. Сложного. У нас не все хорошо, но уже намного лучше, чем было. Попробуем спасти», — поделилась в микроблоге Саша Черно.
Она предупредила поклонников, что больше не будет раскрывать деталей того, что происходит между нею и Иосифом Оганесяном. А расскажет только по факту.
«Вместе — вместе. Разошлись — разошлись, — продолжила Саша Черно. — Большое спасибо всем, кто переживал и поддерживал все это время. Пока что налаживается, надеюсь, вырулим. Нам точно есть что терять. Очень хочется, чтобы сынок был счастлив».
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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян сыграли свадьбу на проекте в декабре 2018 года. Летом 2020 года родился сын пары Стефан.
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