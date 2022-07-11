«Разошлись — разошлись»: Саша Черно из «Дома-2» пытается сохранить брак с Иосифом Оганесяном

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно заявила, что им с мужем есть что терять.
Саша Черно и Иосиф Оганесян

Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян переживают сейчас кризис в отношениях. Их семья оказалась на грани распада.

Супруги изо всех сил стараются спасти свой брак. Но пока непонятно, хватит ли им на это сил и мудрости.

«Скажу так — очень много непонятного. Сложного. У нас не все хорошо, но уже намного лучше, чем было. Попробуем спасти», — поделилась в микроблоге Саша Черно.

Она предупредила поклонников, что больше не будет раскрывать деталей того, что происходит между нею и Иосифом Оганесяном. А расскажет только по факту.

«Вместе — вместе. Разошлись — разошлись, — продолжила Саша Черно. — Большое спасибо всем, кто переживал и поддерживал все это время. Пока что налаживается, надеюсь, вырулим. Нам точно есть что терять. Очень хочется, чтобы сынок был счастлив».

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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян сыграли свадьбу на проекте в декабре 2018 года. Летом 2020 года родился сын пары Стефан.

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