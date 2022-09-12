Разомлевшая Семенович в махровом полотенце вышла в эфир из бани: наслаждаемся зрелищем (видео)

Анна Семенович очень любит погреться в хорошей парной.
Анна Семенович.

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович рассказала своим подписчикам в Telegram, что в последнее время вынуждена много работать. Поэтому звезда несколько позабыла своих фолловеров.

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Дабы исправить свою вину, певица решила показать кадры из бани, где она решила отдохнуть после выступлений.

Семенович на обнародованном видео выглядела раскрасневшейся, разомлевшей и очень счастливой. Обернутая махровым полотенцем, она разбередила фантазию мужчин-поклонников.

«Я очень люблю баню», — призналась Анна Семенович.

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