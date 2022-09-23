«Разница в минуту»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» раскрыла важную деталь появления на свет ее близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила настоящее шоу из появления на свет своих сыновей-близнецов.

Она рассказывала обо всем, что с ней происходило накануне. В микроблоге Юлия Ефременкова показала практически все детали, начиная от того, как ее готовили к кесареву сечению, заканчивая рассказом о ночи, проведенной в реанимации уже после появления новорожденных малышей на свет.

Этим утром Юлия Ефременкова вновь вышла на связь со своей аудиторией. У подписчиков к тому моменту уже накопились вопросы по поводу появления детей Ефременкова и Мондезира на свет.