«Разница в минуту»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» раскрыла важную деталь появления на свет ее близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила настоящее шоу из появления на свет своих сыновей-близнецов.
Она рассказывала обо всем, что с ней происходило накануне. В микроблоге Юлия Ефременкова показала практически все детали, начиная от того, как ее готовили к кесареву сечению, заканчивая рассказом о ночи, проведенной в реанимации уже после появления новорожденных малышей на свет.
Этим утром Юлия Ефременкова вновь вышла на связь со своей аудиторией. У подписчиков к тому моменту уже накопились вопросы по поводу появления детей Ефременкова и Мондезира на свет.
В частности, многих волновало, в какое конкретно время малыши появились на свет.
«Первый пупсик в 8:16, второй малютка — в 8:17. Разница у них в одну минуту», — поделилась Юлия Ефременкова.
Интересно, что кадрами с новорожденными сыновьями Юлия Ефременкова пока делиться не спешит.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет в результате операции кесарева сечения. Произошло это событие в минувший четверг, 22 сентября.