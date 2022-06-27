Разница — 24 года: 50-летний Епифанцев тайно женился

50-летний актер Владимир Епифанцев тайно женился на девушке, которая в дочери ему годится. Юлия Семенова моложе его на 24 года, и она является третьей официальной супругой артиста.

Знаменитость рассекретила его сестра Наталья Епифанцева на шоу «Звезды сошлись» канала НТВ.

Пара познакомилась в соцсетях, и уже на первой реальной встрече они поняли, что созданы друг для друга. Юля умна не по годам, никогда не пилит своего супруга, а только поддерживает, поведала сестра артиста.

Ранее Владимир Епифанцев был женат на актрисах Юлии Стебуновой, а затем Анастасии Веденской. Вторая избранница подарила ему сыновей Орфея и Гордея.

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