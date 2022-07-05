«Разит плесенью и старой канализацией»: о доме Пугачевой и Галкина в Латвии высказалась Миро

Лена Миро прокомментировала переезды из страны в страну Аллы Пугачевой. Напомним, с февраля народная артистка с мужем и детьми жила в Израиле, а теперь перебралась в Латвию, арендовав особняк в Юрмале за 100 тысяч евро в месяц.

Несмотря на цену аренды, блогер полагает, что это не самое лучшее место для возрастной певицы.

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«Сначала увез бедную старушку в израильское пекло, в котором лично я летом находиться не могу. Теперь вот перетащил в Юрмалу», — высказалась о Галкине Миро. Она считает, что дом только внешне выглядит помпезно, на самом деле — слишком старый, чтобы удовлетворять запросам Аллы Борисовы.

«Вилла ветхая, как и сама «наше все». Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет. Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией. Что там забыла Пугачева? Кому она там нужна? Что делать будет?» — возмутилась Лена Миро.