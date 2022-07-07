«Разину теперь жить с этой травмой»: Кушанашвили - о боли продюсера

По словам Кушанашвили, Разин до конца своих дней теперь будет изводить себя мыслью, что сократил жизнь тому, кого когда-то очень любил. Телеведущий считает, что многие люди утратили доброту и перестали разговаривать друг с другом. Это и привело к такому печальному исходу.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 47 лет из-за проблем с сердцем. Многие считают, что один из главных виновников его смерти Андрей Разин.

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