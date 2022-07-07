«Разину теперь жить с этой травмой»: Кушанашвили - о боли продюсера

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» заявил, продюсер Андрей Разин затеял в свое время бессмысленные и беспощадные суды с музыкантом Юрием Шатуновым, которые и подкосили здоровье последнего.
«Генеральная причина случившейся трагедии, сдается мне, – окаянная наследственность, а наследственные хвори – это неминучая катастрофа. А Разину теперь жить с этой травмой, с этой болью. Он, как и многие, забыл или вовсе не знал классического: «Плохие вещи случаются с нами не потому, что мы плохие, а потому, что мы забываем о главных, о главном».
По словам Кушанашвили, Разин до конца своих дней теперь будет изводить себя мыслью, что сократил жизнь тому, кого когда-то очень любил. Телеведущий считает, что многие люди утратили доброту и перестали разговаривать друг с другом. Это и привело к такому печальному исходу.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 47 лет из-за проблем с сердцем. Многие считают, что один из главных виновников его смерти Андрей Разин.