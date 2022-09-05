Разин поздравил сына Шатунова с днем рождения и подал на него в суд: «Вот такой святоша»

5 сентября стало известно, что продюсер Андрей Разин решил продолжить судебные тяжбы за песни «Ласкового мая». Он убежден, что они должны принадлежать ему, ссылаясь на то, что их автор Сергей Кузнецов якобы передал ему право.

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Вместе с тем Кузнецов утверждает, что ничего ему не передавал, а бумага, которую показывает Разин в судах, якобы подделка. Последний состоявшийся суд по этому делу в Ставрополе признал право исполнять песни «Белые розы», «Седая ночь», Розовый вечер» и другие именно за Юрием Шатуновым. Но уже тогда скептики не верили, что Андрей Разин успокоится на этом. Так и произошло.

Адвокат семьи Юрия Шатунова, Светланы, Дэнниса и Эстеллы, Сергей Васильев, сообщил, что Андрей Разин подал новый иск. Теперь уже на жену Шатунова и его детей. Сын музыканта при этом является крестным сыном Разина, подчеркнул законный представитель близких Юрия.

«Следующее судебное заседание состоится в ближайшее время, так как крестный отец Разин (Андрей Разин — крестный отец Дэнниса Шатунова. — Прим. ред.) подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына, его матери и малолетней сестры», — сказал юрист aif.ru.

При этом Васильев назвал «соболезнующего друга семьи Шатуновых господина Разина» «вот таким святошей».

Любопытно, что Андрей Разин 5 сентября также поздравил своего крестника с днем рождения, обратившись к нему в соцсетях. Он пожелал ему добра и предложил идти вместе с ним одной дорогой.