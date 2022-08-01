Разин объяснил, что произойдет с душой Шатунова 1 августа

1 августа — ровно 40 дней со дня смерти бывшего солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова. Продюсер группы Андрей Разин сообщил, что сегодня должно произойти с душой его бывшего подопечного.

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«Сегодня 40 дней, как с нами больше нет моего дорогого кума Юры Шатунова. Человека, которого я когда-то привез в Москву и изменил всю его жизнь. Сегодня его душа уходит к Богу. Считаю, что Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады», — написал Андрей Разин в социальных сетях.