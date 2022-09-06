Разин обвинил адвоката Шатуновых во лжи: не судился, против семьи ничего не имею

Адвокат семьи Шатуновых Сергей Васильев рассказал aif.ru, что от Андрея Разина поступил новый иск. Продюсер после смерти Юрия решил отстаивать права на его песни. Теперь уже тяжбы ждут жену музыканта Светлану, сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

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«Следующее судебное заседание состоится в ближайшее время, так как крестный отец Разин (Андрей Разин — крестный отец Дэнниса Шатунова. — Прим. ред.) подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына, его матери и малолетней сестры», — рассказал адвокат.

Андрей Разин на это заявил, что Сергей Васильев распространяет ложную информацию.

«Глубоко возмущен адвокатом Васильевым, который все ставит с ног на голову. Подставляет теперь несовершеннолетних детей Юры Шатунова, что якобы я сужусь с семьей Юры. Я никогда с ним не судился», - сообщил в соцсетях Андрей Разин.