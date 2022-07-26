«Разин не дает мне дышать»: перед смертью Шатунов получал угрозы от продюсера

В июне скоропостижно скончался звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет, и для многих коллег, друзей, поклонников его уход стал настоящим ударом. Многие знающие его непростые отношения с экс-продюсером группы Андреем Разиным убеждены – это он своими судами расшатал здоровье артиста.

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Сам Шатунов отбивался от Разина в судах из-за прав на песни «Ласкового мая». И буквально перед смертью Шатунов жаловался на угрозы от него, которые тот строчил по СМС певцу.

«Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. «Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!» - вот что он мне пишет. Я не хочу быть каким-либо образом связанным с этим человеком», - передает «Комсомольская правда».

Шатунова, напомним, похоронили в двух странах – в России и Германии, где он долгие годы жил с женой и двумя маленькими детьми.