Разин может лишить семью Шатунова недвижимости в Германии

Продюсер продолжил судебные разборки.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что Андрей Разин продолжит судиться с семьей покойного Юрия Шатунова за авторство песен. Теперь все тяжбы лягут на плечи вдовы Светланы, которая с двумя детьми живет в Германии.

Именно там Шатуновы жили последние несколько лет в собственном доме. Но, как стало известно, недвижимость может перейти во владение продюсера «Ласкового мая».

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Как пишет «Комсомольская правда», если Андрей Разин в американском суде докажет, что певец нарушил авторские права, то семья Шатунова лишится недвижимости в Германии — ее заберут в качестве компенсации.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Разин, который заявлял о переезде на ПМЖ в США, на самом деле обосновался в турецкой Анталье.

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