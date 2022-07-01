Разин может лишить семью Шатунова недвижимости в Германии

Накануне стало известно, что Андрей Разин продолжит судиться с семьей покойного Юрия Шатунова за авторство песен. Теперь все тяжбы лягут на плечи вдовы Светланы, которая с двумя детьми живет в Германии.

Именно там Шатуновы жили последние несколько лет в собственном доме. Но, как стало известно, недвижимость может перейти во владение продюсера «Ласкового мая».