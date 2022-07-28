«Разин ел ложками черную икру, а мы – гречку с подливкой»: мама Кузнецова – о продюсере

Мать композитора Сергея Кузнецова, который написал основные хиты для «Ласкового мая», Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала, как прилетала однажды в Сочи к продюсеру Андрею Разину вместе с наследником.
«Приехали в особняк Разина, построенный на Сережины деньги. Они обещали выделить комнату Сергею. Ничего не выделили. Особняк большой, пять этажей. Есть в нем сауна, баня. На второй день приехали журналисты. Спрашивали Шатунова. Сережа рядом сидел. Он главное лицо «Ласкового мая», а ему слова не дали. Они даже не представили его. Это, конечно, не по-человечески. Меня это очень поразило».
По словам Кузнецовой, ее сын написал для «Ласкового мая» в те годы целый альбом. «Шатунов с этим альбомом раскрутился в двухтысячных годах. Он стал много гастролировать по России. И собирал больше деньги. Разин ел ложками черную икру, а мы — гречку с подливкой. Пенсии на жизнь не хватало, а они купались все в роскоши», — заметила Валентина Алексеевна.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.