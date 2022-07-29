Разин будет судиться с несовершеннолетними детьми Шатунова

Об этом рассказал директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Практически перед самой смертью Юрий Шатунов одержал победу в российском суде над Андреем Разиным за право исполнять собственные хиты.

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Однако на этом дело не закончено. Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что разбирательства с экс-продюсером «Ласкового мая» продолжатся, но теперь с родственниками артиста.

«Теперь Разин будет с несовершеннолетними детьми Юрия и его женой Светланой. Нужно до конца довести это дело. Это произойдет в следующем году, когда семья Шатунова официально вступит в наследство», - поведал Кудряшов.

По его словам, все песни «Ласкового мая» в настоящий момент находятся под охраной.

Источник: prozvezd.info.

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