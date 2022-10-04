Раздвинула эпично: Михалкова раскованно вскинула ноги, садясь в «голом» наряде на террасе

Юлия Михалкова провела несколько прекрасных дней в Крыму, выбрав отель элиткласса. Экс-звезда «Уральских пельменей» поступила как настоящая женщина, взяв с собой в отпуск самые шикарные наряды и устроив в них фотосессию.

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Облачившись в полупрозрачный наряд с лифом и струящимися брюками, она красиво позировала на террасе.

Юлия Михалкова эпично вскинула одну ножку на другую, даже не пытаясь придерживаться правила интеллигентного человека — держать коленки рядом.