Раздуло: ждущая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала, каким стал ее живот на 31-й неделе беременности

Будущая мама Юлия Ефременкова совершенно не стесняется оголяться.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет сразу двух сыновей от своего избранника Мондезира.

Идет уже 31-я неделя беременности, и ожидается, что Юля Ефременкова родит малышей примерно в конце сентября.

Живот у Юлии Ефременковой просто огромных размеров. Ссылаясь на врачей, Юлия Ефременкова говорит, что беременные двойнями на ее сроках уже просто лежат и не могут встать. Она же ведет активную жизнь. Встречается с подругами и меняет наряды.

На этот раз Юлия Ефременкова отправилась на прогулку в коротеньких шортиках, лифе и рубашке с растительным принтом. Образ она дополнила шляпкой. 

Наряд открыл взору огромный живот будущей мамы сразу двух малышей.

Юлия Ефременкова в наряде с растительным принтом. Фото: соцсети

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