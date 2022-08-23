Раздуло: ждущая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала, каким стал ее живот на 31-й неделе беременности

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет сразу двух сыновей от своего избранника Мондезира.

Идет уже 31-я неделя беременности, и ожидается, что Юля Ефременкова родит малышей примерно в конце сентября.

Живот у Юлии Ефременковой просто огромных размеров. Ссылаясь на врачей, Юлия Ефременкова говорит, что беременные двойнями на ее сроках уже просто лежат и не могут встать. Она же ведет активную жизнь. Встречается с подругами и меняет наряды.