«Раздела имущества не будет»: вдова Шатунова кинулась оформлять наследство

Юрий Шатунов при жизни смог обеспечить семье – жене Светлане и двоим детям, Дэннису и Эстелле, безбедное существование. Более 10 лет они жили в Германии, на территории мюнхенской «Рублевки» - здесь имеют дома одни миллионеры. Кроме того, в Москве у Шатунова остались квартира и кафе. После похорон, как сообщает «Комсомольская правда», вдова музыканта кинулась оформлять наследство.

«Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет. Все, что было у Юры, перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни», - объяснил директор Шатунова.

По закону, наследникам первой очереди достанется поровну – то есть, жена и дети получат по трети от имущества. Если объявятся внебрачные наследники, то им придется доказывать свое право через суд.