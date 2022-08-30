«Раздался вширь, полысел! От султана Сулеймана не осталось и следа»: Халит Эргенч вышел на люди с Бергюзар Корель

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» заметно набрал в весе.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: личный архив

Халит Эргенч и Бергюзар Корель с тремя детьми провели несколько месяцев в Европе. Поговаривали, что «султан Сулейман» якобы собирается переехать в Лондон. Однако актер уже вернулся в Турцию. Вместе с красавицей-женой Эргенч появился на публике. Многие поклонники едва узнали звезду «Великолепного века». Халит заметно прибавил в весе, а его волосы поредели, лицо актера украшала седая борода. Неизменными остались только пронзительные голубые глаза.

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Халит Эргенч нежно обнимал за талию турчанку-жену, светясь довольной улыбкой. А вот детей актриса оставила дома на няню.

Халит Эргенч набрал в весе. А Бергюзар Корель, похоже, совсем не против. Фото: личный архив

«Полысел, раздался вширь! От султана Сулеймана не осталось и следа», «А глаза-то такие же — голубые! Яркие», «Жена могла бы Хюррем султан сыграть, почему же выбрали Мерьем?», «Потолстел как-то», «Бороденка седая», «Красавец! Турки все такие?», «Скучаем по султану Сулейману», — пишут фолловеры.

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