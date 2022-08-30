«Раздался вширь, полысел! От султана Сулеймана не осталось и следа»: Халит Эргенч вышел на люди с Бергюзар Корель

Халит Эргенч и Бергюзар Корель с тремя детьми провели несколько месяцев в Европе. Поговаривали, что «султан Сулейман» якобы собирается переехать в Лондон. Однако актер уже вернулся в Турцию. Вместе с красавицей-женой Эргенч появился на публике. Многие поклонники едва узнали звезду «Великолепного века». Халит заметно прибавил в весе, а его волосы поредели, лицо актера украшала седая борода. Неизменными остались только пронзительные голубые глаза.

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Халит Эргенч нежно обнимал за талию турчанку-жену, светясь довольной улыбкой. А вот детей актриса оставила дома на няню.