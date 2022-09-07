«Раздалась вширь? Жакет внатяжку, пуговица вот-вот отлетит»: Пугачева в театре поразила «откормленным» видом

Алла Пугачева сдержала свое слово, вернувшись в Россию к началу учебного года. Примадонна еще в Израиле обещала приехать в Москву к осени с двойняшками Гарри и Лизой. Ведь детям певицы нужно ходить в школу. На Первое сентября Примадонна сама отвела своих взрослых третьеклассников на торжественную линейку, которая прошла в элитной гимназии. Шоумен Максим Галкин все еще гастролирует за границей.
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А Примадонна наслаждается светской жизнью. Артистка посетила театральное представление, воссоединившись со старшей дочерью Кристиной Орбакайте. На свежем фото, которое тут же перекочевало в фан-аккаунт Аллы Пугачевой, она предстала в монохромном костюмчике с блестящими штанами.
Алла Пугачева в театре покрасовалась в атласных штанишках. Фото: соцсети
При этом многие поклонники обратили внимание на то, что костюмчик сидел на певице впритык. Неужели Алла Борисовна прибавила в весе, сокрушались ее преданные почитатели. «Раздалась вширь? Жакет внатяжку, пуговица вот-вот отлетит», «Неудачный просто пиджак, фигура смотрится массивной», «Ниже ростом стала, брючки слишком длинные», «Модный промах! Совсем не красит», «Сыто и откормленно! Как у всех за отпуск», — стали писать фолловеры.
Кстати, сама Алла Пугачева не раз говорила, что ей нет никакого дела до хейтеров. Примадонна в беседе с Олегом Меньшиковым заявила, что она старая. Этого совершенно не стесняется и поделать со своим возрастом ничего не может. Это не в ее власти.