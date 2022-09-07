«Раздалась вширь? Жакет внатяжку, пуговица вот-вот отлетит»: Пугачева в театре поразила «откормленным» видом

Алла Пугачева сдержала свое слово, вернувшись в Россию к началу учебного года. Примадонна еще в Израиле обещала приехать в Москву к осени с двойняшками Гарри и Лизой. Ведь детям певицы нужно ходить в школу. На Первое сентября Примадонна сама отвела своих взрослых третьеклассников на торжественную линейку, которая прошла в элитной гимназии. Шоумен Максим Галкин все еще гастролирует за границей.

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А Примадонна наслаждается светской жизнью. Артистка посетила театральное представление, воссоединившись со старшей дочерью Кристиной Орбакайте. На свежем фото, которое тут же перекочевало в фан-аккаунт Аллы Пугачевой, она предстала в монохромном костюмчике с блестящими штанами.