«Разбрасываются фекалиями»: Поплавская разнесла сбежавших из России звезд

Яна Поплавская жестко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, которые в тяжелое для страны время не просто эмигрировали, но и облили родину грязью.
«Товарищи, которые активно разбрасываются фекалиями, напоминают мне собак на поводке, лающих на собратьев, живущих за забором. Делают это, потому что чувствуют свою безнаказанность», — написала актриса.
Звезда призвала запретить сбежавшим за границу артистам зарабатывать в России.
«Перерабатывай на новой родине свои фекалиии в заработок», — высказалась Яна в соцсети.
Напомним, сейчас знаменитости разделились на два лагеря. Одна часть сбежала из страны, раскритиковав происходящее, а другая — осталась на родине и пристыдила коллег.