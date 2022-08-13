«Разбрасываются фекалиями»: Поплавская разнесла сбежавших из России звезд

Актриса призвала запретить эмигрировавшим артистам зарабатывать деньги на родине.
Яна Поплавская. Фото: Global Look Press

Яна Поплавская. Фото: Global Look Press

Яна Поплавская жестко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, которые в тяжелое для страны время не просто эмигрировали, но и облили родину грязью. 

«Товарищи, которые активно разбрасываются фекалиями, напоминают мне собак на поводке, лающих на собратьев, живущих за забором. Делают это, потому что чувствуют свою безнаказанность», — написала актриса.

Звезда призвала запретить сбежавшим за границу артистам зарабатывать в России. 

«Перерабатывай на новой родине свои фекалиии в заработок», — высказалась Яна в соцсети.

Напомним, сейчас знаменитости разделились на два лагеря. Одна часть сбежала из страны, раскритиковав происходящее, а другая — осталась на родине и пристыдила коллег.

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