«Разбрасываются фекалиями»: Поплавская разнесла сбежавших из России звезд

Яна Поплавская жестко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, которые в тяжелое для страны время не просто эмигрировали, но и облили родину грязью.

«Товарищи, которые активно разбрасываются фекалиями, напоминают мне собак на поводке, лающих на собратьев, живущих за забором. Делают это, потому что чувствуют свою безнаказанность», — написала актриса.