«Разбиты в кровь»: Волочкова ужаснула поклонников своими натруженными ногами

Пользователи Сети активно отреагировали на пост.

«Восхищаюсь вами, трудяга», «Такая умница! Выглядишь великолепно», «Бедные ножки, разбиты в кровь. А тренировки все равно по расписанию», «Ужас, я бы не выдержала такой режим. Настя просто умничка», — высказались они.