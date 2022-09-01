«Разбиты в кровь»: Волочкова ужаснула поклонников своими натруженными ногами

Балерина показала, как выглядят ее ступни после репетиции.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова регулярно тренируется и частенько делится с поклонниками видео с репетиций. В очередном ролике балерина показала, как выглядят ее ноги после многочасовых занятий. 

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Звезда села на пол, сняла пуанты и продемонстрировала публике перемотанные пластырями ступни.

«Приятные моменты после репетиции. Активно начинаю готовиться к моему творческому вечеру в Лобне 16 сентября», — написала Анастасия.

Пользователи Сети активно отреагировали на пост.

«Восхищаюсь вами, трудяга», «Такая умница! Выглядишь великолепно», «Бедные ножки, разбиты в кровь. А тренировки все равно по расписанию», «Ужас, я бы не выдержала такой режим. Настя просто умничка», — высказались они.

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