Разбила семью, воспитывает сына: что известно про новую возлюбленную Гелы Месхи, которую он перестал скрывать

36-летний актер Гела Месхи перестал скрывать новую возлюбленную. Он появился с ней на премьере в кинотеатре «Октябрь» накануне. Хоть они и прошли по красной дорожке порознь, но в зрительном зале воссоединились и уже не отпускали рук друг друга, прижимались теснее и обменивались поцелуями, сообщает «Комсомольская правда».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Новой избранницей Месхи оказалась актриса Наталья Земцова. Ей 34 года, она – уроженка Омска. Известность к ней пришла после сериала «Восьмидесятые» на СТС, где она сыграла роль Инги. Также она снялась в «Многоэтажке», «Эпидемии», «Методе», «В тихом омуте».

За плечами Земцовой – звездное замужество. Она была женой Сергея Кристовского, солиста группы Uma2rman, в 2014 году родила от него сына. Музыканта девушка увела из семьи – артист был на момент знакомства с ней женат, имел четверых детей в браке. В итоге Крестовский развелся в 2016 году и женился на Земцовой, но нынешней весной они развелись.