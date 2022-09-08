«Раз, два, три, четыре, пять — начинаем отоплять»: Шахназаров рассказал, что будет говорить Галкин на гастролях в Молдавии

Как отметил журналист, в помещении будет 15 градусов тепла.
Михаил Шахназаров

Михаил Шахназаров. Фото: кадр из программы «Полный абзац»

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» рассказал, как будут проходить гастроли юмориста Максима Галкина в Молдавии нынешней зимой.

«Пятнадцать градусов в помещении. Максим Галкин. Как он говорил: «Нравится не нравится — НАТО расширяется». Ммм. Остроумно. А там что будет говорить в Молдавии: «Раз, два, три, четыре, пять — начинаем отоплять».

Напомним, что Максим Галкин находится сейчас с гастролями в Новой Зеландии. При этом впереди у него еще большой тур.

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Заметим, что Максим Галкин полгода назад уехал из России. Он сделал несколько противоречивых заявлений и в родной стране вряд ли появится в ближайшее время.

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