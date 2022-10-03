Растрогали публику: Нетребко в мерцающем платье с открытым плечом предстала в обнимку в Эйвазовым на сцене

Анна сменила несколько образов. Она танцевала босиком, а также спела со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Певица блистала в сверкающем платье с открытым плечом. Наряд в пол скрыл изъяны ее фигуры. Артистка спела вместе с возлюбленным. В какой-то момент она оказалась в его объятиях. Нетребко смогла растрогать публику.

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