Растрогали публику: Нетребко в мерцающем платье с открытым плечом предстала в обнимку с Эйвазовым на сцене

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она не скрывает, что привыкла вести активный образ жизни. Артистка выступала в разных уголках планеты. Она уже давно живет в Вене, где растит сына Тьяго. Недавно певица отметила свое 51 летие. Звезда продолжает выступать, но в этом году некоторые театры перестали с ней работать.
Не так давно Нетребко приехала в Израиль. Она посвятила несколько дней путешествиям. Оперная дива демонстрировала кадры из разных городов. Она посетила храмы и успела покрасоваться в нарядах свободного кроя. А 1 октября артистка выступила в Тель-Авиве.
Анна сменила несколько образов. Она танцевала босиком, а также спела со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Певица блистала в сверкающем платье с открытым плечом. Наряд в пол скрыл изъяны ее фигуры. Артистка спела вместе с возлюбленным. В какой-то момент она оказалась в его объятиях. Нетребко смогла растрогать публику.
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами оперную диву. Многие признались, что сражены ее нарядом. «Анна, Юсиф, дорогие, браво», «Какая замечательная пара. Какие голоса. До мурашек», «Ваш наряд бесподобный», «Шикарная и неповторимая Анна», «Платье „битое стекло“ шедеврально», «Какие красивые», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды