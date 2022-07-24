Растрепанная Муцениеце в сарафане без белья закрыла глаза черными очками

Агата Муцениеце поделилась с подписчиками утренним лифтолуком. Звезда оказалась слегка взлохмаченной, глаза актриса прикрыла черными очками.

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Под немного помятый сарафан модного оттенка барвинок экс-жена «мажора» «забыла» надеть белье.

«Спите?» - загадочно подписала снимок знаменитость.

Фолловеры заметили, что после такой фотографии им, конечно, теперь не до сна. Некоторые предположили, что у Агаты Муцениеце появился бойфренд.