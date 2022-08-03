«Растет подружка для дочки бабушки Аллы»: Орбакайте подловила 10-летнюю Клаву в шортиках на прогулке

Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком с дочкой Клавой. На фото внучка Аллы Пугачевой позировала в шелковом костюмчике с сорочкой и шортиками с цветочным принтом. Своей дочке Кристина Орбакайте заплела две косы. Внучка Примадонны предстала рядом со скульптурой мультяшной девочки. Картинка напоминала сказку «В Зазеркалье».
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
На каникулах 10-летняя Клава Земцова успела побывать в Юрмале, где она навестила бабушку Аллу и двойняшек Гарри и Лизу. Все прошлое лето внучка Примадонны провела в подмосковном замке в деревне Грязь.
Дочка Кристины Орбакайте в шортиках позировала на прогулке. Фото: личный архив
Кстати, Алла Пугачева обещает вернуться на родину не раньше сентября, когда двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу. В прошлом году внучка Примадонны вместе с бабушкой проводила своих дядю и тетю во второй класс, побывав на школьной линейке в подмосковной гимназии.
«Растет подружка для дочки бабушки Аллы», «Клава такая большая!», «Взрослая совсем стала», «Очень похожа на Кристи», «Лапочка!» — написали фолловеры.