«Растет не по дням, а по часам»: жена Прилучного показала подросшую «дочку»

Актриса Зепюр Брутян вновь показала своим подписчикам в социальной сети нового члена семьи — щенка стаффордширского терьера. Как мы уже сообщали, это милая «девочка» серого цвета с белыми лапками и белой грудью.
«Растет не по дням, а по часам. Скоро взять на руки невозможно будет», — написала супруга Павла Прилучного.
На видео, опубликованном актрисой, она держит собачку одной рукой и видно, что ей даже сейчас тяжеловато.
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Напомним, 34-летний Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян расписались в российском ЗАГСе в мае этого года, а позже обвенчались в Армении. В августе пара отпраздновала свадьбу вместе со всеми своими друзьями на вилле «Ротонда» в Московской области.
Зепюр Брутян и ее собака. Фото: соцсети