«Растет не по дням, а по часам»: жена Прилучного показала подросшую «дочку»

Актриса Зепюр Брутян вновь показала своим подписчикам в социальной сети нового члена семьи — щенка стаффордширского терьера. Как мы уже сообщали, это милая «девочка» серого цвета с белыми лапками и белой грудью.

«Растет не по дням, а по часам. Скоро взять на руки невозможно будет», — написала супруга Павла Прилучного.

На видео, опубликованном актрисой, она держит собачку одной рукой и видно, что ей даже сейчас тяжеловато.

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