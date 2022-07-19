«Растем»: Нюша запечатлела подросшего сына, который научился ползать

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что прославилась в юности, поэтому много гастролировала. Артистка в последнее время все больше времени уделяла семье.
Она переехала в Дубай. Там певица растит дочку Серафиму-Симбу, а также сына, которому семь месяцев. Однако недавно звезда привезла их в Россию.
Теперь певица решила вернуться на сцену. Нюша на днях выступила в Саяногорске. А в это время ее муж Игорь Сивов был с детьми. Лишь недавно пара рассекретила имя младшего наследника. Как оказалось, его зовут Саффрон.
А теперь артистка опубликовала трогательное фото. Она запечатлела подросшего сына, который научился ползать. Мальчик предстал в белом бодике. За ним наблюдала сестра, которая держала в руках зонтик. Симба любит брата и зачастую с ним играет.
«Растем», — написала звезда.
Симба и Саффрон. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что наследник Нюши вырос. Другие восхитились тем, как к нему относится сестра.
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«Ну до чего миленький», «Ой, прелесть», «У вас красивые детки», «Какие хорошенькие», «Очень большой стал», «Растет по часам», «Это счастье», «Любуемся вашими малышами», — прокомментировали кадры подписчики.