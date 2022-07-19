«Растем»: Нюша запечатлела подросшего сына, который научился ползать

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что прославилась в юности, поэтому много гастролировала. Артистка в последнее время все больше времени уделяла семье.

Она переехала в Дубай. Там певица растит дочку Серафиму-Симбу, а также сына, которому семь месяцев. Однако недавно звезда привезла их в Россию.