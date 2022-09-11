Расставшийся с Ковальчук Харламов заговорил об одиночестве: забросил себя, никто не интересен, растолстел

Гарик Харламов недавно честно ответил на вопрос корреспондентов НТВ о спутнице жизни: «О ком вы говорите? Я пока одинокий волк». Тем самым подтвердив свое расставание с актрисой Екатериной Ковальчук.

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А в интервью «Вокруг ТВ» он признался, что пока не намерен заводить отношений вообще. Дескать, он 8 лет отдал первому браку с Юлий Лещенко, потом второму с Кристиной Асмус – столько же. И теперь хочет сделать паузу.