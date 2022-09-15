Расслабляется на отдыхе: Светлана Лобода блеснула изящными бедрами на морском побережье

Светлана Лобода уже давно стала популярной певицей. Она жила в России и регулярно давала концерты, но с недавних пор артистка предпочитает находиться в Европе.
Она растит двоих детей — Евангелину и Тильду. Певица признавалась, что перебралась в Юрмалу со своей семьей. Она заявила, что больше в Россию не приедет.
В последнее время Светлана редко рассказывает о своей жизни в соцсетях. Иногда она делится снимками с дочками. Певица также возобновила концерты, хотя недавно ей пришлось отменить выступление в Германии. Она пожаловалась на ошибку организаторов. А 15 сентября артистка неожиданно выложила фото с курорта.
На этот раз Лобода предстала на пляже в черном платье-сорочке с разрезом. Она засветила загорелые бедра и длинные ноги. Певица шла к морю, несмотря на пасмурное небо. Артистка была спиной к камере. Светлана была с распущенными волосами, которые спутал ветер. Она предпочла не делать подпись к фото.
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Светлана Лобода. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лобода. Многие осыпали ее комплиментами. При этом фанаты заподозрили, что она находится не в Юрмале.
«Какая вы красивая», «Снова наслаждаетесь жизнью?», «Такие низкие облака! Вы уже в Доминикане или Мексике?», «Ноги красивые», «Светлана, у вас прям прежняя жизнь», «Это красиво», «Кажется, вы уже снова отдыхаете», — стали писать подписчики.