Расслабляется на отдыхе: Светлана Лобода блеснула изящными бедрами на морском побережье

Светлана Лобода уже давно стала популярной певицей. Она жила в России и регулярно давала концерты, но с недавних пор артистка предпочитает находиться в Европе.

Она растит двоих детей — Евангелину и Тильду. Певица признавалась, что перебралась в Юрмалу со своей семьей. Она заявила, что больше в Россию не приедет.